Anziani 'in' Movimento, prossime tappe a Manzano e Pavia di Udine

Lunedì scorso, 11 novembre, ha preso ufficialmente il via la seconda edizione dell’iniziativa Anziani “in” Movimento, progetto di aggregazione attraverso l’attività motoria organizzata dalla Associazione Che Spettacolo grazie al sostegno della Fondazione Friuli. Nella sede di “Insieme per” gli organizzatori hanno presentato il progetto alla popolazione anziana di Tricesimo che, accorsa numerosa fino a riempire tutti i posti disponibili della sala, ha avuto modo di assistere alla relazione del prof. Duilio Tuniz, noto cardiologo di fama nazionale, e dell’organizzatore Massimo Piubello nelle veci del responsabile scientifico prof. Claudio Bardini impegnato in una riunione presso il ministero di Roma. Il saluto della Città è stato portato dal Vicesindato dott. Renato Barbalace che ha espresso “gratitudine agli organizzatori e alla Fondazione per la importante opportunità che l’ente vorrebbe continuare nel 2020”. A inizio prossima settimana, prima di dare il via alle lezioni pratiche di attività motizia, yoga e nuoto, sono in programma le presentazioni negli altri due Comuni coinvolti in questa edizione dell’iniziativa. Lunedì 18 alle ore 18.00 presso la Sala Parrocchiale di Lumignacco, Pavia di Udine, il Sindaco Beppino Govetto e l’assessore Luigi Palandrani proporranno al loro territorio l’iniziativa tanto quanto faranno, nella serata di martedì 19 con inizio alle ore 18.30 presso l’Antico Foledor di Manzano gli assessori Cristina Zamparo e Patrick Stacco. La partecipazione all’iniziativa, aperta alla popolazione over 65, è totalmente gratuita e prevede oltre alla presentazione otto lezioni per ogni Comune. L’evento è online al sito www.chespettacolo.info