Terza età fra cambiamenti fisici, psicologici e risorse a disposizione dei cittadini per affrontarla nel migliore dei modi possibili. Sono i temi al centro di “Anziani: Conoscere per prendersene cura”, incontro concepito per chi assiste persone anziane e in programma martedì 14 dicembre alle 17 in sala Valduga, presso la Camera di Commercio di Udine (p.zza Venerio 8), organizzato dal Servizio Sociale dei Comuni del Friuli Centrale in collaborazione con le cooperative sociali (Codess Fvg, Universiis e Itaca) che erogano il Servizio di Assistenza Domiciliare e Consegna pasti nell’Ambito del Friuli Centrale.

Di salute nelle persone anziane parlano la psicologa e psicoterapeuta Valeria Temporin e Marino Del Frate, Reumatologo e Geriatra presso la struttura sanitaria Polimedica. Sul tema delle risorse di comunità per la cura delle persone anziane, intervengono invece Barbara Montagnese, Referente Ufficio di direzione, programmazione e controllo dell’Ambito Territoriale Friuli Centrale, che presenta le misure a sostegno di familiari e caregiver, e Mariangela Garlatti, Coordinatrice Infermieristica del Servizio Infermieristico domiciliare Distretto Sanitario di Udine (Asufc), che illustra la figura dell’infermiere di Comunità, supporto concreto per l’assistenza a domicilio.

La partecipazione è gratuita. È obbligatorio essere in possesso del Green Pass. Viste le limitazioni legate all’emergenza sanitaria, è necessario confermare la partecipazione a: comunicazione@codessfvg.it | tel 3407428879

Sarà possibile seguire l’incontro anche online: sulla pagina Facebook di Codess Fvg