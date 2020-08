Anziani e Covid, in Fvg meno decessi che in altre regioni

La pandemia Covid-19 ha lasciato segni pesanti anche nella nostra regione, in particolare nelle 52 strutture residenziali dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (l'intero territorio regionale ne conta 163) che hanno disponibilità per un numero di posti pari al 44 per cento sul totale della regione (4.669 su 10.630).



L'impatto della pandemia, infatti, ha avuto effetti in 10 di queste strutture, dove sono stati registrati 199 ospiti positivi sul totale di 4.669. Dal 1 marzo al 31 maggio solo in 5 strutture si sono verificati decessi per Covid con 52 persone morte su 191 ospiti risultati positivi. I decessi in casa di riposo hanno rappresentato una quota importante dei morti da Covid, anche in relazione all'età elevata degli ospiti e alla presenza di più patologie. In ogni caso, gli ospiti deceduti nell'ambito dell'Asufc rappresentano il 13 per cento dei casi, una media più bassa rispetto ad altre regioni quali Veneto (31 per cento), Marche (14,8 per cento) Trento (48 per cento) Sardegna (52,3 per cento). Sono stati quasi 5mila i tamponi eseguiti sugli ospiti, e oltre 20.600 i tamponi fatti agli operatori.