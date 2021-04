Aperto il nuovo punto vaccinale a Sacile

"Un altro mattoncino del lavoro che stiamo facendo e che ci consente di raggiungere il ritmo di 10 mila somministrazioni vaccinali al giorno. Ora si tratta di vedere come rendere compatibile la gestione delle dosi rispetto agli obiettivi che il Commissario straordinario ci dà, perché essa deve avere un flusso ordinato rispetto ai traguardi che ci poniamo. Ma di questo discuteremo con il Commissario straordinario Figliuolo". Lo ha affermato il vicegovernatore della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo a Sacile all'apertura del nuovo punto vaccinale che è stato allestito nella palestra di via dello Stadio.

"Nell'ambito della campagna massiva in atto - ha aggiunto il vicegovernatore - ho ritenuto fosse necessario questo intervento perché Sacile ha una dimensione che lo richiedeva e perché in questo momento occorre dare una risposta puntuale a ciò che la situazione dell'emergenza ci impone, e che la gente ci chiede".

"Il nostro obiettivo - ha precisato Riccardi - è quello di portare avanti al massimo il ritmo delle vaccinazioni, consentendo alle persone di convincersi e di immunizzarsi".

Per questo però, ha detto il vicegovernatore, "occorre che abbiamo a disposizione le dosi vaccinali necessarie, ma anche su questo chiederemo rassicurazioni al Commissario Figliuolo. Occorrerà valutare anche il tipo di vaccino che ci sarà messo a disposizione".

Per consentire alla campagna vaccinale di avere il suo esito, Riccardi, nel concludere, non ha escluso la possibilità di aprire altri punti vaccinali verso la montagna pordenonese, al fine di affiancare il lavoro egregio che già stanno svolgendo i medici di medicina generale dell'area, per raggiungere anche quelle persone che hanno difficoltà a muoversi. Medici ai quali Riccardi ha rivolto un sentito ringraziamento.

All'apertura, assieme al sindaco di Sacile, Carlo Spagnol, hanno preso parte il sottosegretario di Stato Vannia Gava, l'onorevole Sandra Savino e i consiglieri regionali Mara Piccin e Ivo Moras.