Apparecchiature in dono all'ospedale di Monfalcone

Il Comune di Monfalcone, che da sempre ha manifestato grande sensibilità e attenzione verso le tematiche relative alla salute dei cittadini e alla solidarietà, ha supportato l’Associazione Solidarietà e Vita Odv nell’organizzazione dell’evento Monfalcone Talent Show 2021, che si è tenuto il 22 dicembre, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di apparecchiature e strumentazioni per l’emergenza pediatrica del pronto soccorso di Monfalcone.

L’allora direttore Alfredo Barillari aveva individuato tra le necessità del presidio sanitario un primo kit di strumentazioni e apparecchiature mediche (lampade, carrelli e monitor) per consentire l'intervento rapido ed efficace di primo soccorso e la valutazione dei traumi nei casi di urgenza che interessano i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni.

Per coinvolgere anche le attività commerciali nella raccolta fondi, grazie alla collaborazione di Ascom e VivaCentro erano stati consegnati alcuni salvadanai ai negozianti monfalconesi, che sono stati esposti all’interno degli esercizi commerciali durante il periodo delle festività natalizie. Il 22 dicembre, sul palco del Teatro Comunale, si è svolta la finale del concorso canoro che, giunto alla quarta edizione, è organizzato ogni anno dal Centro Giovani Innovation Young, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti del territorio e offrirgli l’opportunità di seguire un percorso formativo per muovere i primi passi nel mercato musicale.

Nel corso della serata finale del contest, i partecipanti hanno presentato al pubblico i loro brani inediti prodotti con l’ausilio di coach esperti nel settore musicale e creati durante un percorso di academy al Centro Innovation Young. Si sono esibiti, inoltre, i giovani vincitori delle passate edizioni e l’ospite speciale, il vincitore di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte Leo Gassman. Durante lo spettacolo sono stati raccolti ulteriori fondi attraverso offerte libere del pubblico presente in sala.

Il Comune di Monfalcone ha erogato all’Associazione Solidarietà è Vita un contributo di 10.000 euro per la realizzazione dell’iniziativa. Parte del contributo, corrispondente a 7.639,45 è stato impegnato per l’organizzazione dell’evento; l’avanzo, corrispondente a 2.360,55, è stato donato al progetto. Inoltre, sono stati raccolti 1.218,75 quali offerte libere del pubblico partecipante all’evento del 22 dicembre. Sono stati raccolti ulteriori fondi attraverso offerte di privati cittadini e di alcune aziende del territorio.

Con i contributi raccolti, sono state acquistati: monitor multiparametrico; lampada da visita su stativo che garantisce una qualità della luce da sala operatoria e un campo luminoso ottimale su un'area definita con questi tre riflettori disposti geometricamente; carrello di emergenza; pulsossimetro palmare; umidificatore con generatore di flusso integrato - destinato al trattamento di pazienti che respirano spontaneamente (adulti e pediatrici >3 kg) che possono trarre beneficio nel ricevere gas respiratori caldi e umidificati. In aggiunta alla terapia di umidificazione si può inoltre somministrare ossigeno addizionale ad alti flussi umidificato e riscaldato; stampante a etichette per Madsen Accuscreen (dispositivo per lo screening audiologico neonatale).