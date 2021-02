Approvato il Piano di contrasto solitudine

E' stato approvato in via definitiva dalla Giunta regionale, su proposta del vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il Piano annuale 2021 volto a rendere operative le finalità della legge regionale sul contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo, previste della norma regionale 22/2014, così come modificata dalla 18 del 2020.



"Il Piano 2021, costruito coinvolgendo le direzioni centrali che partecipano al tavolo interdirezionale permanente coordinato dalla direzione competente in materia di tutela della salute e delle politiche sociali, esplicita in modo più marcato rispetto alle programmazioni precedenti - ha precisato Riccardi - il tema del contrasto alla solitudine in varie aree di intervento e, in particolare, nel supporto a progetti di socializzazione e intergenerazionalità. L'obiettivo è di approvare, quest'anno, il regolamento e finanziare le iniziative volte a contrastare il fenomeno in tutte le fasce d'età. Verranno promosse forme di intervento proattivo, iniziative di socializzazione in ambito culturale, ricreativo e sportivo, nonché progetti che favoriscono i rapporti intergenerazionali".



Il documento pianifica le progettualità programmate per il 2021 integrando l'articolazione per settori con l'individuazione di alcune azioni prioritarie e di una sezione appositamente riservata a interventi trasversali di sistema, funzionali per individuare priorità e per una pianificazione diversificata nel tempo con monitoraggio continuo."La pianificazione degli interventi coordinati e integrati da attuare sul territorio regionale nel corso del 2021 punta a intervenire in molteplici ambiti - ha spiegato ancora il vicegovernatore - fra i quali quelli delle politiche familiari formazione, impegno civile, cultura e turismo sociale, trasporti sociali, salute e benessere, abitazione e accesso alle nuove tecnologie, all'informazione e ai servizi, completamento dell'attività lavorativa oltre che obiettivi trasversali di sistema".Nel piano vengono declinati, dal punto di vista operativo, gli obiettivi in specifiche linee strategiche, tra loro interconnesse e legate da relazioni di coerenza, sinergia e complementarietà e articolate in aree di intervento. Ciascuna linea strategica evidenzia le azioni, i beneficiari, i destinatari, gli attori coinvolti, le fonti di finanziamento, il periodo di realizzazione.