Appuntamento al cinema per parlare di Alzheimer

Una nuova occasione per riflettere sull’Alzheimer arriva sul grande schermo. Venerdì 24 giugno, alle 16, al Visionario di Udine, infatti, si potrà assistere alla proiezione di ‘Sanremo’.

A presentare il film sarà il regista Miroslav Mandic, ma in sala ci sarà anche il neurologo Iacopo Cancelli.

‘Sanremo’ è un delicato film d’autore, una storia d’amore dolce-amara tra due persone affette da Alzheimer. Bruno, ospite di una casa di riposo, ogni giorno si innamora di Duša, e ogni sera se ne dimentica. Quando Bruno è in compagnia di Duša, prova un dolce “sollievo” che allevia la sua confusione e nostalgia per il passato. Un passato che riaffiora, invece, con forza quando è solo, e lo spinge a fuggire dalla casa di riposo. Desidera invano ritornare a casa sua, da sua moglie e dal suo cane, che, però, purtroppo non ci sono più. Il film è stato girato in Friuli Venezia Giulia, con la fotografia di Peter Zeitlinger.

L’evento è organizzato in collaborazione tra Cec e Associazione Alzheimer di Udine. Per informazioni