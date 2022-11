Appuntamento transfrontaliero per il Festival della Psicologia

Molti studi psicolinguistici hanno messo in luce come l’apprendimento e l’acquisizione precoce di più lingue possa favorire lo sviluppo di competenze metalinguistiche e cognitive. D'altra parte l’incontro tra culture diverse può creare un nuovo spazio mentale in cui le diversità sono considerate una risorsa, fonte di dinamicità e di un potenziale cambiamento evolutivo.

Questi aspetti, che sono centrali anche per la progettualità di “Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025”, saranno approfonditi nel corso del quarto incontro a ingresso libero del Terzo Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, venerdì 18 novembre 2022 nell’aula magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali a Gorizia, alle 18. Il titolo dell’incontro sarà “Psicologia, multilinguismo e multiculturalismo: il vantaggio di essere multipli” e sarà Maja Roch, professoressa associata di Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione, Università di Padova, a parlarne, introdotta da Claudio Tonzar (Presidente di Psicoattività, Università di Urbino) e Tiziano Agostini (Università di Trieste).

"Siamo di fronte a un'iniziativa di grande interesse, fortemente attuale, che, ne sono certo, avrà il riscontro che merita. Ritengo che il Festival della Psicologia potrà sicuramente ampliare la sua portata internazionale nell'ambito di Go!2025 e diventare uno degli appuntamenti di richiamo della manifestazione" ha dichiarato l’Assessore alla cultura del Comune di Gorizia, Fabrizio Oreti.

Alle 20 il Festival si sposta oltre confine, al Castello di Kromberk di Nova Gorica, con un concerto realizzato nell’ambito del Festival “Nei Suoni Dei Luoghi 2022” a cura dell’Associazione Progetto Musica di Udine in collaborazione con Javni Zavod Kulturni Dom di Nova Gorica. Il progetto ha visto le giovani musiciste Anna Ratti (flauto) e Sara Zoto (viola) coinvolte in un percorso di preparazione, curato dalla docente e riconosciuta arpista e camerista Nicoletta Sanzin: in occasione del concerto la docente sarà partner delle giovani talentuose condividendo con loro il palcoscenico, all’arpa.

Il programma della serata prediligerà la musica francese, con la presenza di due composizioni originali per questa formazione, scritte da Dubois e Debussy. Verrà presentato in prima assoluta un brano del giovane compositore Stefano Teani, scritto appositamente per l’occasione. La serata si concluderà con un omaggio alla Slovenia, con il brano “Canto” del compositore sloveno Uroš Krek.

Per il concerto è consigliata la prenotazione inviando una mail all’indirizzo biglietteria@associazioneprogettomusica.org entro il 17 novembre.

Anche l’appuntamento di Gorizia - insieme a quelli tenutisi a Cormons e Gradisca d’Isonzo - s’inserisce nell’ambito di GO!2025, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere lo sviluppo del tessuto creativo e culturale della città di Gorizia e dei comuni afferenti all’area progetto “Gorizia-Nova Gorica, Capitale Europea della cultura 2025”.

Il Festival è realizzato dall’Associazione Psicoattività (Palmanova), con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione CaRiGo, in partnership con l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine, i Comuni di Trieste, Palmanova, Gradisca d’Isonzo, Cormòns, Gorizia, Associazione Progetto Musica (UD), Associazione Examina (GO), SASS School of Advanced Social Studies Nova Gorica, in collaborazione con Javni Zavod Kulturni Dom Nova Gorica, CLUB per l'UNESCO di Udine.

Direttore scientifico del Festival: Claudio Tonzar; Project art Manager: Raffaella Ferrari.

Info: www.festivaldellapsicologiafvg.it