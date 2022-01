Da domani, 12 gennaio, alle 9.30, sarà attivo il nuovo hub vaccinale nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, via Cosulich. Il centro vaccinale allestito nel Centro per gli Anziani, in via Fratelli Fontanot non è più operativo.

L’utenza che necessita di un trasporto verso il Centro Vaccinale di Panzano avrà a disposizione, tramite il Comune di Monfalcone, un pulmino. E' necessario contattare direttamente l'Amministrazione per informazioni e orari.