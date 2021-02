Aquileia, petizione per il medico di base

Il medico di base è andato in pensione già due anni fa, ma non è stato ancora possibile sostituirlo. Arriva da Aquileia la petizione discussa oggi nella seduta della III Commissione, convocata in modalità telematica dal presidente Ivo Moras (Lega). Ma il problema riguarda molti territori e ha alimentato un ampio dibattito sfociato nell'intervento di Riccardo Riccardi, vicegovernatore con delega alla Salute, che ha sottolineato gli stringenti paletti dell'accordo quadro nazionale, sui quali la Regione non può avere voce in capitolo. La discussione in ogni caso avrà un seguito in quanto il presidente Moras ha annunciato in tempi brevi una riunione di commissione tutta dedicata al tema della medicina generale.

"La petizione - ha spiegato Luisa Contin, che è consigliera comunale ad Aquileia e prima firmataria dell'appello - nasce da una mia mozione approvata all'unanimità. Dopo il pensionamento del medico c'era stata la disponibilità di un altro professionista al di fuori dell'ambito territoriale, ma non è stata accolta alla luce della normativa. Poi però sono state concesse deroghe alla luce delle stesse norme. Chiediamo - ha concluso Contin - che si possano organizzare i bandi con maggiore frequenza e che si possa scorrere la graduatoria quando un professionista rinuncia all'incarico".

"E' un problema annoso - ha confermato il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino - e noi come Comune abbiamo cercato soluzioni alternative per venire incontro agli assistiti. E' chiaro però che il tema non riguarda solo noi e va affrontato a un livello più alto. Ne ho parlato più volte con l'assessore Riccardi, che ci è sempre stato vicino".

Tutti i consiglieri intervenuti hanno apprezzato i contenuti della petizione. "Mi chiedo anch'io - ha detto Andrea Ussai (M5S) - perché i bandi per le zone carenti vengano emanati solo una volta all'anno. Problemi simili ci sono a Prosecco, Dolina, Farra d'Isonzo".

"Il tema - ha aggiunto Mariagrazia Santoro del Pd - è capire se ci siano paletti fermi e invalicabili a livello nazionale, e se la Regione abbia margini di flessibilità. Sarebbe opportuno ad esempio usare una graduatoria a scorrimento in caso di rinuncia del primo assegnatario".

Proposte condivise da Walter Zalukar, consigliere del Gruppo Misto, e da Simona Liguori (Cittadini), che ha sottolineato come "stia andando in pensione un'intera generazione di medici di base".

Di "tema ricorrente" ha parlato anche Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), mentre Alfonso Singh (Lega) ha posto il problema dell'eccessivo numero di pazienti per ogni medico.

Nel ringraziare gli intervenuti e i cittadini per aver proposto il tema che consente di porre ulteriori riflessioni, Riccardi ha dovuto ricordare che gli spazi ammissibili nel quadro delle regole in essere non sono nelle disponibilità della Regione. "Dall'accordo collettivo derivano due vincoli: l'obbligatorietà di un unico bando annuale e l'impossibilità di intervenire rispetto alle regole che consentono ai medici di medicina generale di comunicare solo due mesi prima l'abbandono dell'incarico. L'unico elemento certo è la programmazione che viene fatta in ordine all'evoluzione del pensionamento del medico di base. Sono limiti stringenti che come ricadute portano le condizioni di disagio, come quello evidenziato nella petizione. Ricordo che, all'unanimità, gli assessori alla Salute del Paese hanno chiesto al Governo di rivedere le regole fra la sanità pubblica e la medicina generale, ponendo come priorità la revisione dell'accordo collettivo nazionale. In questa partita c'è anche il tema del rapporto con il numero di pazienti in carico ai medici di famiglia. Un così elevato numero di pazienti, il cui incremento è figlio di Giunte passate, ha mostrato il fianco anche nella gestione pandemica".

"Accolgo con piacere la calendarizzazione proposta dal presidente Moras per una seduta sulla medicina generale che offre l'opportunità di illustrare ampiamente il tema - ha sottolineato Riccardi - e sono disponibile a sostenere qualsiasi soluzione per offrire alle comunità le risposte possibili per risolvere il problema, ma nell'ambito delle regole in essere. Se ci sono state delle deroghe anche se, da una prima verifica non risulterebbero esserci state, mi impegnerò a dedicare la massima attenzione per verificarne l'applicabilità anche al Comune di Aquileia".