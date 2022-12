Arcs, fumata nera sull’accordo Rar

Fumata nera in Arcs, l'Azienda regionale di Coordinamento per la Salute, sull'accordo che riguarda le risorse aggiuntive regionali per 158.319,87 euro. A darne notizia sono la Uil Fpl e il Nursind, il sindacato per le professioni infermieristiche, che avevano chiesto di dare un riconoscimento agli operatori, complessivamente 150 tra amministrativi di Arcs e operatori Sores, per il lavoro che viene svolto quotidianamente.

Le due sigle sindacali avevano presentato la proposta d'inserire progetti qualitativi a zero ore per gli operatori. Ma la direzione di Arcs – sottolineano i sindacati - ha continuato per la sua strada e ha predisposto un documento che non prende in considerazione le proposte di Nursind e Uil e lo ha lasciato a disposizione di chi intende sottoscriverlo.

I due sindacati non intendono demordere e attendono un aggiornamento della proposta formulata dalla direzione aziendale nel nuovo incontro previsto per la prossima settimana.

Afrim Cassli per il Nursind e Luciano Bressan per la Uil, infine, “oltre a restare sconcertati dalla mancanza di presa di posizione delle altre sigle sindacali”, ritengono “inammissibile arrivare a fine anno per firmare l'accordo Rar perché c'è il rischio che, dopo il 31 dicembre, in caso di mancata intesa, le risorse rientrino alla Regione”.