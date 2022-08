Arcs, Laura Regattin direttore dei Servizi Sociosanitari

Il Direttore Generale di Arcs, Joseph Polimeni, ha formalmente decretato la nomina del Direttore dei Servizi Sociosanitari individuando per tale ruolo Laura Regattin, attualmente Direttore Sanitario dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

Regattin vanta una lunga carriera nelle strutture sanitarie regionali sia in ambito territoriale sia in ambito ospedaliero e risulta iscritta negli elenchi dei professionisti idonei a esercitare il ruolo sia di Direttore Sanitario sia di Direttore Sociosanitario.

“Sono molto orgoglioso di poter annoverare tra i miei collaboratori la dottoressa Regattin - afferma Polimeni - in quanto saprà fornire un importante contributo per la realizzazione delle progettualità in ambito sociosanitario a beneficio della popolazione del Friuli Venezia Giulia e a supporto delle attività di Arcs e delle Aziende Sanitarie regionali in una fase particolarmente complessa che tra l’altro prevede una forte rimodulazione dell’organizzazione sanitaria e sociosanitaria territoriale anche alla luce del recente Decreto Ministeriale n. 77”.

Il Direttore Generale di AsuFc, Denis Caporale, da parte sua afferma che “la collaborazione con Laura Regattin ha rappresentato un punto fermo per lo sviluppo dell’azione organizzativa per AsuFc e per questo esprimo sinceri ringraziamenti per il contributo fornito all’Azienda in questi anni e le rivolgo i migliori auguri per questa nuova sfida professionale”.

“Il Pnrr sarà la sfida per il prossimo futuro – continua Caporale - sfida che le Aziende potranno vincere solo grazie ai professionisti che hanno le competenze giuste per quel ruolo e sicuramente la dott.ssa Regattin è una di queste. ASUFC continuerà nell’importante percorso di riorganizzazione già avviato e collaborerà in questa sfida”.

Laura Regattin prenderà servizio in Arcs il 12 settembre.

AsuFc rende noto che, nella seduta odierna di decreti, è stata individuata la nuova figura di Direttore Sanitario che sostituirà la dottoressa Regattin: si tratta di David Turello, già direttore dei servizi socio-sanitari, iscritto negli albi dei direttori sanitari e profondo conoscitore della realtà aziendale e del territorio di riferimento, avendo già ricoperto il ruolo di Direttore nei Distretti di San Daniele, Codroipo, Gemona e Tolmezzo.

"La nomina di Turello – commenta Caporale - è una naturale soluzione di continuità: la Direzione strategica trova la conferma di una persona competente e che potrà proseguire il lavoro avviato e già condiviso con la dr.ssa Regattin nella riorganizzazione aziendale che stiamo perseguendo".

"L’Azienda sanitaria Universitaria Friuli Centrale perde l’ennesimo dirigente apicale. Dopo il cambio nella Direzione Generale, a seguito delle dimissioni improvvise di Braganti, l'AsuFc deve fare i conti con una nuova emergenza: Regattin, che aveva guidato la concertazione per l’atto aziendale, rivestiva un ruolo di primaria importanza nell’organizzazione dei servizi e dei reparti dell’Azienda. E' innegabile - ha spiegato la consigliera dei Cittadini, Simona Liguori - che la situazione creatasi è davvero preoccupante".

"Il momento attuale vede nella sanità del Friuli Centrale lunghe liste di attesa, chiusure di reparti (vedi ospedale di Palmanova) e mancate riaperture degli ex pronto soccorso di Cividale e Gemona come invece aveva promesso in campagna elettorale la Giunta targata Fedriga-Riccardi. La notizia dell’abbandono di Regattin arriva in un momento delicato anche per quanto riguarda le risorse del Pnrr destinate alla sanità. Il Decreto ministeriale 77 entrato in vigore lo scorso 7 luglio chiede a tutte le Regioni di dotarsi di un’organizzazione territoriale adeguata entro gennaio 2023. E chi sta curando e assistendo a casa il proprio caro per una malattia cronica degenerativa e/o dopo una dimissione ospedaliera - ha concluso Liguori - capisce bene di che cosa stiamo parlando".

“Decisioni improvvisate, improvvise e nessun vero governo del sistema: la rotazione in AsuFc avviene al momento sbagliato e rinunciando a un dirigente che ha partecipato alla transizione dalle tre aziende all’AsuFc, proprio quando va realizzato e messo a terra l’atto aziendale. Nulla contro il nuovo direttore sanitario, ma con questi cambi continui alla direzione strategica della più grande azienda sanitaria regionale la preoccupazione per il futuro aumenta, tanto più che continuano a girare voci di una dipartita del DG. Non pensi l’assessore di rimanere fuori da quanto sta accadendo, non ci si nasconde più dietro i ‘tecnici’, dopo oltre quattro anni è la politica a mostrare la sua incapacità”. Lo dichiara la componente della segreteria regionale Pd Fvg e consigliera regionale Mariagrazia Santoro, commentando il cambio al vertice della Direzione sanitaria di AsuFc, dove è stato nominato David Turello al posto della dirigente uscente Laura Regatin.