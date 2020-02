Area palmarina, va in pensione il medico di base

Il direttore del Distretto sanitario di Cervignano/Palmanova Luciano Pletti rende noto che, dal 27 febbraio, il dottor Rosario Lanzafame andrà in pensione. In attesa della nomina del nuovo medico di base titolare, l’Azienda Sanitaria ha assegnato un incarico provvisorio alla dottoressa Lyubov Valerevna Subbotina a cui le persone attualmente iscritte con il dottor Lanzafame potranno rivolgersi, a partire dal 28 febbraio, nell’ambulatorio di Visco, in via Cesare Battisti n.10/B, con i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 17 alle 20 e martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.

I cittadini potranno effettuare, in qualunque momento, la scelta di un altro medico di medicina generale fra quelli già operanti nella zona di residenza (comuni di Aiello del Friuli, Campolongo-Tapogliano, Ruda, San Vito al Torre, Visco) che non abbiano già raggiunto il numero massimo di assistiti iscritti consentiti. Potranno anche scegliere direttamente un medico di medicina generale fra quelli operanti nei comuni limitrofi alla zona di residenza, sempre nei limiti della capienza di iscrizioni a sopra specificate.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, ci si può rivolgere agli uffici e agli sportelli amministrativi del distretto: a Palmanova (in via Molin 21), il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30; a Cervignano del Friuli (in via Trieste 75), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il mercoledì e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.