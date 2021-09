Rinascita è la parola chiave della 22esima edizione di pordenonelegge che torna dal 15 settembre in presenza con molti autori stranieri e con il valore aggiunto dello streaming.



L’attenzione di pordenonelegge si riverbera anche sul piano dell’accesso pratico al festival, in un tempo che è ancora gravato dalla minaccia pandemica. “Abbiamo deciso di predisporre un’area tamponi per l’accesso in sicurezza a pordenonelegge – ha spiegato il Presidente di Fondazione Pordenonelegge Michelangelo Agrusti –. La Fondazione Pordenonelegge sarà affiancata per questo servizio da Croce Rossa Italiana, Medici Cure Primarie Friuli Occidentale e Confindustria Alto Adriatico. Abbiamo richiesto il green pass persino prima che diventasse obbligatorio, adesso offriamo anche l’alternativa tampone per consentire il piu’ ampio accesso del pubblico in assoluta sicurezza”.



La partecipazione agli incontri di pordenonelegge 2021 prevedeper i maggiori di 12 anni. Per agevolare gli ingressi agli incontri nelle giornate del festival (15-19 settembre) verràgestito dalle organizzazioni citate.. Più di 250 eventi e 500 protagonisti italiani e internazionali si avvicenderanno in 5 giorni e in 10 citta’ – oltre a Pordenone, Trieste e Lignano anche Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo - con 45 prime editoriali e oltre 70 video dirette e video differite per tutti, online in un clic sulla PNlegge TV, per seguire ogni giorno in presa diretta la Festa del Libro, anche da remoto, grazie al supporto di Videe.