Arrivato anche a Udine il secondo carico di vaccini anti-Covid

E’ arrivato questa mattina all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine il carico di vaccini della Pfizer BioNtech che sarebbe dovuto giungere a destinazione martedì 5.

Il furgone della Dhl, scortato dai mezzi dei Carabinieri, ha varcato l’ingresso di via Chiusaforte pochi minuti prima delle 11. Ad attendere il convoglio c’era la Polizia di Stato. Il carico è costituito da 5.850 dosi, che portano il totale del farmaco giunto in Friuli Venezia Giulia in questa seconda tranche, cioè tra martedì e oggi, a 15.210 unità. Il prezioso carico, una volta entrato nell’area del Santa Maria della Misericordia, è stato scortato fino alla Farmacia del nosocomio.

Dal 27 dicembre, V-day a livello europeo, sono arrivate quindi complessivamente 27.175 dosi dell'antidoto, il primo ad aver ricevuto il via libera dell'Ema. Dopo l'ok europeo di ieri, oggi è attesa anche l'approvazione del secondo vaccino, quello di Moderna, da parte dell'Aifa.

Le persone che hanno già ricevuto la prima somministrazione nella nostra regione, a ieri, sono 7.293, calcolando anche i 265 sanitari protagonisti del Vaccine Day.

Ieri, nel corso del vertice con le Regione, il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, responsabile del piano di vaccinazione, ha garantito ai governatori che presto saranno inviati sui territori, quindi anche in Fvg, rinforzi di personale per la somministrazione dell’antidoto.

"Ora è in atto quell'accelerazione nella campagna vaccinale necessaria. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il Paese è pronto", ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la riunione con le Regioni.

L'Italia, con quasi 323mila persone vaccinate, è dietro solo a Regno Unito (ormai fuori dall'Ue) e Germania per numero di somministrazioni. Ma restano grandi differenze tre la regioni.