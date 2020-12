Arrivato in Italia il furgone con il vaccino anti-Covid

Le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer-BioNtech sono arrivate in Italia. Scortato dai Carabinieri, il furgone del trasporto speciale ha passato questa mattina il Brennero, diretto verso lo Spallanzani di Roma, da dove le dosi saranno distribuite in tutte le regioni per il Vaccine Day europeo del 27 dicembre.

In Fvg arriveranno 265 dosi che domenica saranno destinate ai primi volontari, scelti tra il personale sanitario in prima linea nella battaglia al Coronavirus.