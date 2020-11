Asfo, 130 nuove assunzioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria

Raffica di assunzioni nell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale. Sono oltre 130 le persone che l’Asfo ha deciso di assumere per fronteggiare l’emergenza Covid, sia nella sanità ospedaliera, sia in quella territoriale. Le figure interessate vanno dai medici, agli infermieri, ai ruoli professionali.



Entrando nel dettaglio, sulla base delle azioni stabilite dalla Direzione Sanitaria, l’Azienda assumerà in qualità di dipendenti 6 anestesisti, 4 pediatri, 1 medico di medicina interna e 1 medico della medicina del lavoro, mentre sul fronte de medici professionisti e sanitari con contratto di lavoro autonomo saranno presi 1 medico anestesista, 1 medico per la microbiologia, 1 medico per la medicina interna e 1 infermiere. Saranno assunti anche 21 fisioterapisti, 37 operatori socio sanitari, 47 infermieri e 1 ostetrica. Oltre a ciò, l’Azienda ha prorogato gli incarichi per un medico veterinario e 2 psicologi.



Infine, sul fronte del tracciamento dei casi di coronavirus l’Asfo potrà contare su 11 persone, individuate sulla base degli esiti dell’Avviso pubblicato dalla Protezione Civile. Si tratta di: 2 medici, 2 infermieri. 1 tecnico della prevenzione, 3 addetti ad attività amministrative e 3 studenti del terzo anno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.



“Al momento - fa sapere l’Azienda - non ci sono situazioni di rischio legate alla nostra capacità di risposta, ma se i casi Covid dovessero aumentare dobbiamo prepararci ad ogni necessità, anche con il reclutamento che consenta alle strutture sanitarie di assumere - conclude l’Asfo - giovani medici specializzandi e di richiamare medici in pensione”.