AsFo assume 197 sanitari

L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale comunica che, con l’approvazione di due distinti provvedimenti procederà all’assunzione di 113 infermieri, 76 operatori socio-sanitari e otto fisioterapisti, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i livelli di assistenza sanitaria verso gli utenti dell’area vasta pordenonese e non solo.

In particolare, l’assunzione di 58 infermieri e otto fisioterapisti rientra nell’attuazione del Piano di assistenza territoriale approvato dal direttore generale di AsFo, che articola la gestione operativa dell’emergenza Covid-19 a livello aziendale, prevedendo anche l’assunzione di personale infermieristico per il progetto sperimentale degli “infermieri di comunità”, per la Centrale operativa territoriale e per l’assistenza domiciliare e residenziale per le cure palliative, nonché per il Dama; l’assunzione di fisioterapisti per il potenziamento della presa in carico domiciliare in ambito riabilitativo estensivo.

I restanti infermieri andranno a garantire la sostituzione del personale infermieristico sospeso che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale e infine, l’acquisizione di personale infermieristico per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in ambito ospedaliero. L’assunzione dei 76 operatori socio sanitari avviene per l’immissione in ruolo definitivo e grazie all’assegnazione all’Azienda sanitaria Friuli Occidentale dei vincitori e idonei del concorso pubblico indetto da Arcs.

“Una boccata d’ossigeno per l’Azienda, che con queste nuove assunzioni intende rafforzare il proprio organico”, afferma il direttore generale di AsFo. “Si tratta della dimostrazione di una forte attenzione alla realtà del territorio pordenonese perché più personale significa anche potere ottimizzare i turni, con un miglioramento della gestione del paziente. In linea con le indicazioni regionali – dichiara ancora il direttore generale Joseph Polimeni– daremo un ulteriore impulso all’assistenza che viene garantita quotidianamente nei nostri reparti. Sono risultati importanti per chi si occupa delle cure e dell’assistenza delle persone”.

"Le prime 80 persone in graduatoria del concorso bandito dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) per l'assunzione di operatori socio sanitari categoria Bs in Friuli Venezia Giulia prenderanno presto servizio a tempo indeterminato nelle strutture afferenti all'azienda sanitaria del Friuli occidentale (Asfo) e al Centro di riferimento oncologico di Aviano", conferma il vicegovernatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. "A seguito del concorso espletato a giugno del 2020 e all'approvazione della relativa graduatoria avvenuta lo scorso mese di ottobre da parte di Arcs - spiega Riccardi - tenendo conto dei fabbisogni esistenti nella Destra Tagliamento, 76 persone saranno assunte in Asfo e 4 al Cro di Aviano. In questo modo - conclude il vicegovernatore - andremo a completare l'organico, entro l'anno, secondo le esigenze previste".

“Accolgo con grande soddisfazione le 197 nuove assunzioni annunciate dall’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale", commenta il consigliere regionale Simone Polesello (Lega), che aggiunge: “Le nuove assunzioni risolveranno diverse criticità riguardanti le carenze di organico dell’azienda sanitaria pordenonese”.

“I nuovi assunti – continua la nota del Carroccio – andranno a sopperire anche le assenze del personale sospeso poiché non vaccinato. In tal modo, oltre a garantire un servizio più efficiente ai cittadini, si potrà contare su più personale per affrontare l’emergenza dovuta al Covid”.

“Un sentito ringraziamento – conclude Polesello – lo rivogo al vicepresidente Riccardi, che ha concretamente dimostrato la grande attenzione dell’amministrazione regionale verso la sanità del territorio pordenonese e non solo”.

“Riteniamo sia l’ennesimo tentativo di gettare fumo negli occhi sia degli operatori impegnati da quasi due anni nella emergenza pandemica, sia dei cittadini possibili fruitori dei servizi sanitari”, è il commento di Cgil, Uil e Nursind Pordenone. “E’ un annuncio, nei fatti, che non troverà purtroppo riscontro nell’immediatezza, dato che la graduatoria a tempo indeterminato esistente, utilizzata per tentare di assumere gli operatori a scadenza, è già stata quasi completata senza assunzioni e, in secondo luogo, i tempi di espletamento di un prossimo futuro avviso non saranno adeguati all’emergenza del personale che stiamo vivendo in AsFo”.

“Per avere una sanità certa e dignitosa, i 113 infermieri indicati dalla direzione devono essere assunti non a scadenza come prevede il decreto ma stabilmente a tempo indeterminato. Continueremo nelle nostre iniziative di lotta per far cambiare le politiche di questa direzione”, conclude la nota sindacale.

"Nonostante le Rsa di Pordenone e Sacile siano chiuse da oltre un mese e gli operatori in servizio abbiano carichi di lavoro eccessivi, solo ora, dopo reiterate proteste e la pesante accusa di inerzia mossa dal direttore di Arcs, Tonutti, l'Asfo ha decretato la tardiva assunzione nuovi infermieri. Peccato che, trattandosi di incarichi a tempo determinato, il rischio concreto sia quello del buco nell’acqua". Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) commentando l'annuncio dell'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi dell'assunzione di operatori socio sanitari nell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale (Asfo) e al Centro di riferimento oncologico di Aviano.

"L'impressione è che il direttore generale Joseph Polimeni abbia ricevuto il mandato di depotenziare la sanità pordenonese e lo stia attuando con la complicità del centrodestra locale che resta in silenzio di fronte a una gestione indubbiamente penalizzante. Pur essendo l’unica azienda sanitaria territoriale in attivo per le attività extra covid, infatti, l’Asfo preferisce risparmiare che erogare servizi ai cittadini mentre la Regione ripiana le perdite di Udine Trieste allargando la sperequazione nell’assegnazione delle risorse".