AsFo e sindacati siglano l'accordo premiale

"Apprezzamento per l'accordo raggiunto tra la direzione Asfo e le parti sindacali per la distribuzione al personale non dirigente dei corrispettivi che includono il premio per l'esercizio 2020" è stato espresso dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi. "A tutte le donne e gli uomini dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale - così Riccardi - va il mio ringraziamento per quanto è stato fatto, quanto si sta facendo e quanto si continua a fare in questi duri mesi di lavoro contraddistinti dalla pandemia ma anche da tutte le altre attività che sono state inevitabilmente condizionate dal Covid. L'impegno attuale - ha aggiunto il vicegovernatore - consiste anche nel recuperare i trattamenti che sono stati posticipati per via della priorità pandemica, con visite e prestazioni che soggiacciono ai necessari protocolli di sicurezza e richiedono quindi uno sforzo in più".

L'accordo di oggi fa seguito al fondo dell'Azienda sanitaria che può essere riconosciuto al personale in presenza di bilancio positivo. "I conti 2020 sono stati positivi e il meritato premio viene erogato, secondo una dinamica virtuosa che quest'Amministrazione regionale ha sempre seguito con grande attenzione", ha rilevato Riccardi.

Il vicegovernatore osserva, infine, che analoghi accordi riguardano anche le altre aziende sanitarie della regione, "così da riconoscere il servizio di chi con la propria professionalità, a partire da chi è stato in prima linea nella lotta contro il Covid, ha operato a difesa della salute dei nostri cittadini in tutta quell'articolazione di funzioni che un sistema efficiente richiede, a maggior ragione quando viene messo sotto stress, com'è avvenuto dal 2020".