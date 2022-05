AsFo, si chiude l’era del dg Joseph Polimeni

Si chiude ufficialmente, in AsFo, l’era della direzione di Joseph Polimeni, destinato alla guida di Arcs, l'Azienda regionale di Coordinamento per la Salute. Percorso inverso per Giuseppe Tonutti, già in passato al comando dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale.

La notizia è arrivata questa mattina, durante l’incontro tra sindacati e sindaci della Destra Tagliamento. Le parti sociali, al momento, hanno sospeso, ma non revocato, lo sciopero in programma il 13 maggio.

“La travagliata e disastrosa era Polimeni si chiude, permettetemi di dire, troppo tardi", sono le parole di Pierluigi Benvenuto, referente Cgil Sanità Pordenone. "Una gestione miope e sorda nell’affrontare e gestire la situazione”.

“Domattina siamo stati convocati dal futuro nuovo dg per una chiacchierata, per poi andare a sottoscrivere, speriamo in tempi brevi, l’accordo sulle maggiorazioni. Poi chiederemo di mettere in calendario una serie d’incontri per tutte le questioni che sono rimaste aperte, soprattutto in vista dell’estate...”.

In merito allo sciopero indetto per il 13 maggio e per ora sospeso, Benvenuto precisa che "prima di revocarlo vedremo quali saranno gli atti concreti dell'AsFo. Dovremo avere i primi incontri e capire bene quale sarà il percorso”.