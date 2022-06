L'Assemblea nazionale Federsanità ha approvato, all'unanimità, il bilancio consuntivo annuale 2021 e la relazione programmatica per il 2022, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti, dalla straordinaria visita in Vaticano a Papa Francesco, al risanamento dei conti, alla crescita degli associati, alle sinergie con Ministero Salute, Agenas, Iss, Anci Nazionale, Conferenza delle Regioni, Parlamento e organizzazioni varie.

Grandi apprezzamenti - in ordine alle realtà regionali - da parte della Presidente Tiziana Frittelli e del Vicepresidente vicario Giovanni Iacono per l'attività svolta da Federsanità Anci Friuli Venezia Giulia, ritenuta la più organizzata e attiva d'Italia, un esempio per le altre Federazioni italiane.

Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità Anci Fvg e Vicepresidente vicario nazionale, ha ringraziato e ricordato il prezioso continuo lavoro del segretario regionale Fvg Tiziana Del Fabbro e ha sottolineato come questo riconoscimento, a livello di assemblea nazionale, sia frutto della consolidata collaborazione con le Aziende Sanitarie, gli Irccs, le Asp, le Case di Riposo comunali associate, Federfarma e con i Comuni del Fvg assieme ad Anci Fvg, nonché con la Regione e le Organizzazioni Terzo settore, Sindacali, di Categoria e Volontariato.