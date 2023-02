Assistenza Primaria, i numeri del nuovo servizio AsuGi

AsuGi informa che, nel mese di gennaio, il Servizio Integrativo Sperimentale di Assistenza Primaria ha preso in carico all’incirca 1.200 pazienti. I contatti telefonici sono stati 665 a Trieste, 109 a Gorizia e 65 a Monfalcone, per un totale di 839. Le visite domiciliari eseguite sono state 37 a Trieste, venti a Gorizia e una a Monfalcone, mentre le visite ambulatoriali sono state 256 a Trieste, sette a Gorizia e 37 a Monfalcone. Tra tutti i pazienti presi in carico, ne sono stati inviati in Pronto Soccorso solamente 19.

Il Servizio Integrativo Sperimentale di Assistenza Primaria rimane attivo per valutazione, gestione e follow-up dei pazienti con sospetto o accertato Covid-19, come attività di continuità assistenziale per gli utenti senza medico di medicina generale o per gli utenti non residenti in Fvg che si ritrovino occasionalmente al di fuori del proprio ambito territoriale di riferimento.

Si configura come attività di supporto all’assistenza sanitaria primaria e non come una modalità di cambio medico. È possibile contattare il servizio – per l’area giuliana e isontina - al numero verde 800 614 302. AsuGi ricorda alla cittadinanza che il contatto corrisponde anche al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) per l’area giuliana.

Per quanto riguarda l’area isontina il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) i numeri da contattare sono:

Distretto Alto Isontino: Gorizia e Gradisca tel. 0481547209 - 0481538457; Cormòns tel. 048160100.

Distretto Basso Isontino: Monfalcone tel. 0481791981; Grado tel. 0431878154.

Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) che, in assenza del medico di famiglia, garantisce l'assistenza medica di base per situazioni che rivestono carattere di non differibilità, cioè per quei problemi sanitari per i quali non si può aspettare fino all'apertura dell'ambulatorio del proprio medico curante o pediatra di libera scelta.