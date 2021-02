AstraZeneca, arrivate le prime 249.600 dosi a Pratica di Mare

Sono arrivate nel primo pomeriggio all'Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca, che a fine gennaio ha ricevuto l'approvazione dell'Ema e dell'Aifa, le agenzie europea e italiana del faramaco.

Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, nei prossimi giorni saranno distribuite nelle varie Regioni con il concorso di Sda e delle Forze Armate nell'ambito dell'Operazione Eos.

Il piano del Ministero della Difesa è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus.

Al Fvg, nei prossimi giorni, saranno consegnate 8.500 dosi. Saranno destinate, su indicazioni dell'Aifa e come deciso nel corso del confronto tra Governo e Regioni, alle persone tra i 18 e i 55 anni che appartengono alle categorie inserite nella fase tre della campagna vaccinale, ovvero personale scolastico, forze armate e dell'ordine, personale e detenuti delle carceri.

Per gli Over 80, invece, saranno utilizzati i vaccini Pfizer BioNtech e Moderna. La somministrazione in Fvg dovrebbe iniziare da metà febbraio. Tutti i dettagli saranno resi noti lunedì 8, nel corso di una conferenza stampa con il governatore Massimiliano Fedriga e il suo vice Riccardo Riccardi.