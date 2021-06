AstraZeneca, in Fvg disposto il richiamo con vaccini mRna agli Under 60

In Fvg non ci sarà alcuna sospensione dei richiami per chi, tra gli Under 60, aveva ricevuto AstraZeneca. Il vicegovernatore Riccardo Riccardi informa che è stata inviata poco fa alle aziende sanitarie la disposizione di sostituire la seconda dose con un vaccino a mRna (quindi Pfizer o Moderna) per quanti erano prenotati per oggi.

"La campagna prosegue senza sospensioni", scrive Riccardi, "solo eventualmente condizionata dal reintegro delle dosi".

Complessivamente in Fvg gli Under 60 che avevano ricevuto il vaccino Vaxzevria sono circa 8.300. In base ai dati analizzati dalla Fondazione Gimbe la nostra è la regione che ha rispettato maggiormente, in Italia, l'indicazione di non utilizzare AstraZeneca e il mondose Johnson&Johnson tra la popolazione più giovane.

Dal 20 maggio al 10 giugno, solo il 2% degli Under 60 ha ricevuto Vaxzevria, a differenza di altri territori che, complici gli Open Day - non organizzati, per scelta, in Fvg - hanno decisamente percentuali più alte, con il 98% di Bolzano e il 90% del Lazio. La media italiana? E' del 61%.