Astro dona due poltrone per l’Anestesia e Rianimazione del Burlo

Per i bambini ricoverati per lunghi periodi o soggetti a ricoveri ripetuti e frequenti, la vicinanza continuativa dei genitori o dei familiari nella stanza di ricovero è un aspetto essenziale. Proprio al fine di permettere ai parenti di assistere i piccoli pazienti 24 ore su 24 l’Associazione triestina Astro per il Sorriso del Bambino ha deciso di utilizzare i fondi raccolti donando all’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo” due poltrone relax sincronizzate che saranno date in dotazione alla Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione del nosocomio triestino.



“Ringrazio l’associazione Astro – ha affermato il Direttore Generale del Irccs triestino, Stefano Dorbolò – con cui peraltro l’Istituto collabora da tempo in molteplici progetti, attività e iniziative, per questo piccolo grande gesto di liberalità. Le poltrone saranno messe immediatamente a disposizione dei genitori o altri care giver impegnati nell’assistenza h24 dei nostri piccoli pazienti per il periodo di permanenza nella struttura di anestesia e rianimazione».



L’impegno di Astro a favore del Burlo è stato ribadito dal presidente dell’associazione, Roberto Cook: «Con i nostri 140 volontari – ha spiegato - dal 1999 sosteniamo attraverso diverse attività le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati presso l'Ospedale Infantile "Burlo Garofolo". Ad esempio, anche quest’anno abbiamo destinato 500 euro per ogni famiglia in difficoltà che abbia figli ospedalizzati presso la struttura triestina. In generale, ci sembra doveroso girare al Burlo le elargizioni che riceviamo da privati, enti e associazioni. Per questo abbiamo deciso di donare le prime due poltrone relax all’Anestesia e Rianimazione che in questi momenti sono particolarmente sotto pressione per la pandemia Covid. Non ci fermeremo, però, qui perché, sempre grazie alle donazioni che riceviamo, vogliamo acquistare a breve altre due poltrone da destinare al reparto di Oncologia».«La donazione rappresenta un segno concreto di vicinanza alle famiglie che assistono i loro bambini ricoverati presso l’anestesia e rianimazione del Burlo. Sono importanti supporti per l’assistenza; ringrazio l’Associazione triestina Astro per il Sorriso del Bambino che ha deciso di utilizzare i fondi raccolti donando all’Ircss Materno Infantile “Burlo Garofolo” due poltrone relax sincronizzate che saranno date in dotazione alla Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione del nosocomio triestino» ha concluso il vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.