AsuFc forma i nuovi Operatori Socio Sanitari

Il periodo di pandemia ha evidenziato ancor di più la nota carenza di personale nell’ambito dei servizi socio sanitari e socio assistenziali. Vista l’esigenza di colmare il fabbisogno di Operatori Socio Sanitari, la Regione ha incaricato le tre aziende Sanitarie di attivare sei percorsi per il conseguimento della qualifica di Oss e tre corsi di formazione complementare (OSS-c) che si aggiungono ai corsi in attivazione presso gli enti formativi accreditati.

Il corso per Operatore Socio Sanitario (OSS), la cui durata è di mille ore, di cui 450 di tirocinio, è rivolto a cittadini residenti in Fvg, che siano in possesso del diploma di terza media e rilascia una Qualifica professionale corrispondente al livello 3 EQF.

Il corso di formazione complementare (OSS-c), la cui durata è di 400 ore, di cui 150 di tirocinio, è riservato agli Operatori Socio Sanitari già in possesso della Qualifica OSS ed ha lo scopo principale di aumentare la presenza di tale operatore nella rete dell’offerta socio sanitaria (residenze per anziani non autosufficienti) dove potrà svolgere alcune mansioni sanitarie di “aiuto infermieristico”.

L'AsuFc è impegnata nella progettazione di tali corsi e dopo l’approvazione dei progetti da parte dell’Amministrazione regionale intende attivare al più presto le procedure per la selezione degli allievi così da poter attivare i corsi nel più breve tempo possibile entro il prossimo mese di dicembre o al massimo nel mese di gennaio 2022.

Il direttore generale, Denis Caporale: “Contribuire direttamente alla formazione di tali operatori che domani saranno impegnati nell’assicurare i livelli essenziali di assistenza ai nostri cittadini è allo stesso tempo una sfida ed un impegno che l’Azienda Sanitaria di Udine (in quanto soggetto gestore), assieme agli altri enti del SSR, raccoglie molto volentieri mettendo a disposizione le competenze dei propri professionisti per tali percorsi formativi”.

Per ricevere informazioni più specifiche sui corsi OSS è possibile contattare la struttura Formazione e Valorizzazione del personale al numero 0432 554336.