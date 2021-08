AsuFc, in arrivo le risorse aggiuntive per il personale

Con la mensilità di agosto 2021, AsuFc andrà a liquidare al proprio personale le risorse aggiuntive regionali (Rar) 2020, relative ai progetti di cui agli accordi integrativi aziendali siglati con le organizzazioni sindacali. In particolare al personale del comparto è stata destinata una quota complessiva di 1.900.000 euro, per il riconoscimento del bonus Covid seconda ondata, l’estensione dell’incentivo Covid (personale afferente alle strutture a maggior turbolenza e carico organizzativo correlato all'emergenza), interventi di compensazione per sostenere/implementare l’offerta dei servizi e i maggiori carichi di lavoro derivanti dalla pandemia.

Per quanto attiene al personale dirigente del ruolo sanitario le risorse in liquidazione ad agosto ammontano a complessivi 2.400.000 per progettualità Rar e a 2.000.000 di euro per progettualità gravanti sul fondo strategico. Sempre ad agosto anche la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo percepirà una quota che ammonta a complessivi 74.000 euro per progettualità Rar e di 15.800,00 per progettualità a carattere strategico.

"Siamo consapevoli dello sforzo fatto in questi lunghi mesi da parte di tutto il personale, sanitario in primis ma anche per quanto riguarda il profilo tecnico-amministrativo”, commenta il direttore generale, Denis Caporale. “La liquidazione di queste risorse vuole essere un riconoscimento al lavoro costante degli operatori e un segno che l'Azienda è sempre al loro fianco".