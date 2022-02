AsuFc, Martines presidente della Rappresentanza Ristretta

A due anni dalla costituzione dell’AsuFc, in questi giorni sono stati nominati gli organi di Rappresentanza di tutti i sindaci del vasto territorio di cui è composta la nuova Azienda Sanitaria e Ospedaliera Friuli Centrale. Dopo regolamento e costituzione ufficiale della Conferenza dei sindaci, giovedì scorso si è riunita la Rappresentanza Ristretta composta da 18 componenti, due per ognuno dei nove Ambiti dei Servizi Sociali (Distretti) che fanno parte dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Friuli Centrale (AsuFc), per eleggere il Presidente e i due vicepresidenti.

La votazione quasi unanime, solo il sindaco di Latisana ha deciso di non partecipare al voto, ha eletto Francesco Martines, vicesindaco di Palmanova, come Presidente mentre i due vice saranno Gianni Borghi (Sindaco di Cavazzo Carnico) e Daniela Briz (Sindaco di Remanzacco). Il regolamento prevede che il ruolo di Presidente, e conseguentemente quello di vice, siano a rotazione per la durata di un anno. Questi tre amministratori, assieme al Presidente della Conferenza dei Sindaci, compongono l’Ufficio di Presidenza, che dovrà interfacciarsi con la Direzione Aziendale sui principali temi di pianificazione aziendale e sulla loro ricaduta sugli utenti.

“Con spirito di massima collaborazione e trasparenza, sono tanti i temi da affrontare con urgenza assieme alla Direzione aziendale e con la politica regionale. Le strutture sanitarie e ospedaliere hanno bisogno di tornare alla normalità: il rapporto ospedale-territorio va ripensato, anche perché è quello che ci chiede lo Stato mettendoci a disposizione tante risorse derivanti dal PNRR”, commenta Martines, Presidente della Rappresentanza Ristretta.

“Partiamo dal recente Atto Aziendale, al PAL che dovrà essere formalizzato, agli ingenti investimenti annunciati in questi giorni, alla grave situazione del personale medico mancante, alla creazione di Case di Comunità e Ospedali di comunità. Il territorio coperto dalla nuova AsuFc copre da Tarvisio a Lignano e mette assieme tre aziende che avevano operatività diversificate. La Rappresentanza Ristretta che ha voce per conto di 134 sindaci, pari a 521.000 abitanti, avrà il gravoso compito di affrontare, vista la vastità del territorio coperto, questi problemi, anche andando a valutare caso per caso le situazioni che più soffrono, per capire e indicare alla Direzione Aziendale le giuste misure da prendere. Ritengo che sarà fondamentale raccogliere le sollecitazioni di tutti i componenti, fare sintesi e stimolare, quando necessario, i vertici aziendali per migliorare l’efficienza della sanità pubblica e per dare risposte concrete agli utenti”.