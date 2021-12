AsuFc, oltre 40mila vaccinazioni grazie ai medici di base

“Dall’inizio della campagna vaccinale contro il Covid, il supporto dei medici di medicina generale sul territorio dell’AsuFc è stato di assoluto supporto all’organizzazione messa in atto nei vari hub e centri territoriali dall’Azienda del Friuli Centrale”, confermano da AsuFc.

“Il numero complessivo dei vaccini fatti dai medici di medicina generale da aprile a ottobre è di 41.096 così divisi per mese: 1.321 in aprile, 10.196 a maggio, 12.119 a giugno, 7.295 a luglio, 3.509 nel mese di agosto, 4.388 a settembre e 3.076 in ottobre”.

“Al 31 dicembre 2021 la proiezione vede, quindi, un dato che potrebbe raggiungere circa 52.000 inoculazioni (calcolando una media di quasi 6.000 dosi al mese da maggio a ottobre) che rappresenta circa il 10,9% del fabbisogno della popolazione di età superiore ai 12 anni residenti nel territorio di AsuFc. I distretti più ‘virtuosi’ per quanto riguarda l’apporto dato alla campagna vaccinale sono quelli di Latisana e Tolmezzo: insieme coprono oltre il 65% delle vaccinazioni totali”.

“Estrapolando questi dati e facendo un breve bilancio verso la fine dell’anno, credo sia importante sottolineare l’attività dei medici di medicina generale anche nella campagna di immunizzazione: il loro lavoro è fondamentale per l’assistenza primaria ai cittadini e anche in questo caso si stanno dimostrando un valore in più per l’Azienda”, commenta il direttore generale AsuFc, Denis Caporale. “Confidiamo nella loro disponibilità e professionalità per aumentare la percentuale di vaccinazione nella popolazione, in particolare in questo periodo di terze dosi e nuovi cicli primari di cittadini che hanno scelto la strada della vaccinazione contro il Covid”.