AsuFc, possibile ritirare i referti in qualsiasi struttura

Dall'11 luglio, tutti i cittadini che svolgeranno un accertamento diagnostico nelle strutture AsuFc potranno ritirare il supporto cd/dvd nella sede a loro più vicina, con enormi vantaggi in termini di risparmio di tempo e percorrenza fisica. Se finora un paziente residente lontano dalla sede di erogazione era costretto, a distanza di qualche giorno, a tornare per il ritiro della documentazione prodotta, ora questo sarà solo un lontano ricordo.

Infatti, dopo un consolidato periodo di prova, la procedura per il ritiro nella sede più comoda diventerà effettiva nei prossimi giorni: dopo le sedi territoriali (Udine-Tolmezzo-Gemona-San Daniele-Latisana-Palmanova-Codroipo), anche l’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitativa Gervasutta potrà contare su questo nuovo servizio. Solo nell’ultimo trimestre 2021 circa 600 pazienti hanno richiesto e usufruito di questo servizio, con enorme soddisfazione; nei primi mesi del 2022 (rilevazione gennaio-maggio), circa 500 utenti al mese hanno beneficiato di questa facilitazione.

In tutta l’AsuFc, le strutture per la diagnostica per immagini eseguono, erogano e refertano circa 140.000 prestazioni per esterni, senza considerare la mole di lavoro per i pazienti interni. L’auspicio è che questa nuova possibilità a disposizione dell’utenza permetta una riduzione dei referti e supporti che non sono stati mai ritirati dagli stessi pazienti: si stima che circa il 10% delle prestazioni esterne non sia mai stato ritirato dal paziente interessato.

“Il fatto di poter ritirare il referto nella sede più congeniale a un paziente è una piccola conquista che testimonia con soddisfazione il processo d'integrazione tra le varie strutture di AsuFc", commenta il dg Denis Caporale. "E' un processo lungo e che richiederà tempo, ma su cui mettiamo tutto il nostro impegno cercando di fornire ai cittadini servizi sempre più vicini alle loro esigenze”.