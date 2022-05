AsuFc, stato di agitazione della Uil Fpl Fvg

Continua la mobilitazione della Uil Fpl Fvg per trovare una soluzione alle criticità denunciate dal sindacato nella gestione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Domani, giovedì 5 maggio, è in programma un incontro con il Prefetto e la Direzione AsuFc per avviare le procedure di raffreddamento dello stato di agitazione indetto dalla sigla sindacale.

“Dopo svariati tentativi di confronto con il dg Denis Caporale – spiegano dal sindacato – siamo stati costretti a proclamare lo stato di agitazione che, in caso di mancato accordo, potrà sfociare in ulteriori iniziative, quali la proclamazione di uno sciopero del personale AsuFc”.

La Uil Fpl ha indetto un presidio dei lavoratori che dalle 10 alle 12 si troveranno davanti al padiglione 14 dell’ospedale di Udine, adibito alla formazione dei dipendenti.