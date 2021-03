AsuGi, accordo per l'Ospizio Marino di Grado

AsuGi ha stipulato un accordo di durata biennale, fino al 31 dicembre 2022, con la Società Cooperativa Onlus Grado Riabilita di Gorizia per garantire l’erogazione delle prestazioni per l’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali.

Le prestazioni saranno erogate in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale nella struttura sanitaria “Istituto Elioterapico Giuseppe Barellai – Ospizio Marino” di Grado.

L’Ospizio è presidio sanitario extra ospedaliero, destinato al recupero funzionale tramite prestazioni riabilitative finalizzate, ivi compresa la riabilitazione funzionale in acqua, con interventi di norma interdisciplinari, che assicurano la presa in carico della persona. Il team riabilitativo è composto da medico fisiatra, tecnico della riabilitazione, infermiere professionale, assistente sociale o altre figure professionali nella variabilità richiesta dal paziente.

La struttura è regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria e dotata di capacità produttiva adeguata per rispondere alle esigenze dell’Azienda, essendo stata accreditata a pieno titolo per l’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, compresa la riabilitazione funzionale in acqua, in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale con una dotazione di 52 posti letto e sette posti letto riservati a privati e residenti extra regione.

Come si accede. L’utente, nel rispetto della libera scelta, viene avviato alla struttura attraverso una richiesta di visita specialistica (visita fisiatrica) di accertamento formulata dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale. Lo specialista accreditato formula una valutazione diagnostica/prognostica; il Fisiatra dell’Azienda Sanitaria di residenza del paziente valuta la congruità del piano riabilitativo, che viene verificato e approvato dal Direttore di Distretto di appartenenza, che provvederà all’autorizzazione dei trattamenti riabilitativi.

L’Ospizio Marino è in grado di rispondere ai bisogni dell’utenza che necessita di trattamenti riabilitativi in fase estensiva, assicurando la presa in carico del soggetto e la personalizzazione dell’intervento per raggiungere il più alto livello possibile di autonomia del paziente e farlo tornare persona attiva nel proprio ambiente familiare, scolastico, lavorativo e sociale.

La spesa massima complessiva annuale è pari a 1.400.000 euro.