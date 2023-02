AsuGi aderisce a Cardiologie Aperte

La Fondazione per il Tuo Cuore - HCF Onlus, Ente di ricerca della Cardiologia Ospedaliera Italiana Anmco, promuove la Campagna di Prevenzione Cardiovascolare - Cardiologie Aperte 2023.

Anche questo anno la Cardiologia Ospedaliera Universitaria di Trieste Cattinara partecipa all'evento, giunto alla sua 17esima edizione, appuntamento animato dai Cardiologi presenti in tutte le Strutture Ospedaliere e Universitarie di Cardiologia.

Ancora oggi le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nei paesi industrializzati. Obiettivo fondamentale della Cardiologia è sviluppare strategie innovative per la cura e la prevenzione personalizzata delle malattie cardiovascolari rivolgendosi a tutte le fasce di età della popolazione, con un approccio innovativo teso a curare il malato nella sua unicità e non solo la malattia. La prevenzione delle malattie cardiovascolari è il primo e fondamentale approccio per ridurre l'incidenza delle malattie che possono interessare cuore e vasi.

Nel periodo da lunedì 13 a giovedì 16 febbraio 2023, dalle 14 alle 16, la popolazione potrà liberamente e gratuitamente telefonare al numero verde 800 05 22 33 per porre domande su problemi legati alle malattie del cuore alle quali risponderanno i Cardiologi della Cardiologia di Trieste.

E' un'occasione importante per approfondire i temi legati alla prevenzione cardiovascolare e colmare i dubbi relativi a quello che possiamo fare per preservare al meglio la nostra salute.