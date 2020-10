AsuGi assume 80 figure professionali

Nei mesi scorsi, con l’allentamento delle misure restrittive e con la ripresa delle attività produttive e sociali, c'è stato anche il riavvio delle attività di natura ordinaria di competenza delle strutture sanitarie dell’AsuGi, con particolare riferimento alle attività ambulatoriali, operatorie, di degenza ospedaliera, residenziale e territoriali.

Restano, tuttavia, importanti settori ancora ampiamente coinvolti nell’emergenza Covid-19, in particolare sulle aree della prevenzione e diagnostica. Continuano, infatti, le manovre di reclutamento del personale che hanno, nel corso dell’anno 2020, tenuto conto di tutte le esigenze nate sia durante il periodo di pandemia sia durante il decorso ordinario.

“Le proroghe contrattuali e le assunzioni di nuove figure professionali mirate sono la miglior risposta per garantire la continuità assistenziale e terapeutica, tenendo conto sia delle criticità emerse nella pandemia sia delle necessità di rafforzamento del personale dell'Azienda sanitaria", dichiara il vicepresidente Riccardo Riccardi. "Un intervento mirato e rapido per implementare le figure professionali richieste in questo periodo: la particolare fase di criticità dovuta all’esigenza di contenimento dell’infezione influisce giocoforza anche sul corretto funzionamento dei servizi sanitari non direttamente impegnati sull’utenza coinvolta nel contagio".

"Sono state analizzate le richieste di reclutamento di personale, analisi che si è concretizzata soddisfando le richieste di acquisizione delle risorse”, conclude Riccardi.

Riassumendo, AsuGi assumerà 30 infermieri a tempo indeterminato, facendo ricorso alla graduatoria concorsuale dell’Arcs, delle quali 17 già autorizzate con precedente Decreto e 13 riconducibili a cessazioni di personale infermieristico rese note successivamente e non ancora sostituite; 20 infermieri a tempo determinato, per la durata di un anno, sempre tramite la graduatoria di avviso pubblico; 21 Oss a tempo determinato, per la durata di un anno, sempre tramite graduatoria; nove medici con incarico di lavoro autonomo nel Dipartimento di Prevenzione.

Infine, si prorogano gli incarichi per responsabile di branca media e chirurgica della medicina specialistica ambulatoriale a due dottoresse, fino alla nomina dei nuovi responsabili (per un periodo non superiore a 12 mesi).

“Nell’attuale contesto, si è ritenuto necessario mantenere in essere una parte dei contratti attivati nella prima fase dell’emergenza e implementare nuove risorse per garantire la continuità assistenziale come da normativa, con azioni rapide e mirate, in particolare nel settore della prevenzione e in quello diagnostico. In alcune aree, seppur non direttamente coinvolte nell’attività connessa alla situazione pandemica, si sono registrate notevoli criticità, a causa di molte uscite di personale che non è stato possibile sostituire tempestivamente. Infatti, dall’inizio dell’emergenza, sono state oltre 300 le unità di personale acquisite specificamente per affrontare la situazione pandemica, inclusi contratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e somministrato”, spiega il direttore generale AsuGi, Antonio Poggiana.

Nel corso del 2020, oltre alle assunzioni dedicate all’emergenza Covid-19, sono state circa 480 le assunzioni di personale dipendente effettuate per esigenze di natura ordinaria, delle quali 330 dovute a pensionamenti in corso d'anno. Dall’inizio dell’emergenza, sono state circa 300 le unità di personale acquisite specificamente per affrontare la situazione pandemica, includenti contratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e somministrato.