AsuGi avvia il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

AsuGi comunica di aver formalmente costituito il proprio Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – Cug” . Le Pubbliche Amministrazioni devono, infatti, costituire al proprio interno il Cug, che unifica le competenze dei comitati per le pari opportunità e dei comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, in ottemperanza all’art.21, comma 1, lett. c) della L. 183/2010.

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, guidato dalla Presidente, Luisa Dudine, è formato da sei componenti di parte pubblica e da altrettanti componenti di parte sindacale ed è costituito per la durata di quattro anni, eventualmente rinnovabili una sola volta.

È stato dato mandato al CUG di elaborare entro sessanta giorni apposito regolamento e di svolgere i compiti propositivi, consultivi e di verifica specificamente elencati nelle Linee Guida di cui alla direttiva 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.