AsuGi, chiude la Clinica Dermatologica del Maggiore

AsuGi informa che, a seguito della chiusura della SC Clinica Dermatologica del Maggiore, l'accesso per gli utenti al reparto di dermatochirurgia sarà possibile unicamente da via della Pietà 1 scala B (l'ingresso da utilizzare è Piazza dell'Ospitale 1). In questo momento questa è l'unica sede di accoglienza per gli utenti con patologia dermatologica.

Il personale di AsuGi sta provvedendo in queste ore a contattare tutti i pazienti, e, in maniera prioritaria, coloro i quali avevano prestazioni programmate nelle prime giornate della prossima settimana.

Il personale della Clinica Dermatologica sarà raggiungibile ai numeri 040 3992255 (dalle 8 alle 19) e 040 3992056 (dalle 11: alle 13).