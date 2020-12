AsuGi, continua il reclutamento del personale

Con l’ultimo decreto approvato, AsuGi continua il reclutamento di nuovo personale per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per garantire la continuità terapeutico - assistenziale e l’erogazione dei servizi sanitari.

Sono infatti emerse ulteriori necessità relativamente ai settori più ampiamente coinvolti nell’emergenza, in particolare nelle aree della prevenzione e diagnostica, nonché nell’area dell’emergenza / urgenza e nei reparti dedicati ai pazienti risultati positivi.

Vengono, quindi, conferiti due incarichi per la durata di sei mesi a un tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso la SC Anatomia e Istologia patologica e a un medico specialista presso la SC Chirurgia Generale di Gorizia.

L’attuale situazione è in continua evoluzione e impone l’adozione di azioni rapide e mirate, al fine di reclutare con sollecitudine il personale necessario a fronteggiare l’emergenza in atto e per rispondere alle esigenze complessive di acquisizione di personale in vari servizi aziendali. Tali esigenze sono connesse all’aumento di attività, alla necessaria riorganizzazione dei servizi stessi in base alle misure di sicurezza, nonché all’avvenuta o all’imminente cessazione di contratti in essere.