AsuGi, continuano le manovre del personale

AsuGi, a seguito della grave emergenza epidemiologica venutasi a creare in seguito alla diffusione del Covid–19, ha attivato numerose figure con contratto di somministrazione lavoro, per supportare varie Strutture aziendali richiedenti, a integrazione dei rispettivi operatori.

In mancanza di soluzioni alternative e a fronte dei carichi di lavoro oggettivamente insistenti in talune Strutture aziendali, dovute al venir meno di posizioni alle dirette dipendenze aziendali in relazione a mobilità compartimentali, a congedi volontari o a intervenute quiescenze, l’Azienda ha ritenuto opportuno prorogare alcune posizioni di personale somministrato attualmente in essere.

Due unità lavorative, profilo Collaboratore Professionale Ostetrica (cat. D), un'unità lavorativa profilo Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D) e un'unità lavorativa, profilo Collaboratore Professionale tecnico (cat.D) per potenziare l’organico in virtù dell’attività inerente il progetto HPV – Selfie; due unità profilo Coadiutore Amministrativo Esperto (cat. BS), al fine di supportare il personale preposto presente al Dipartimento di prevenzione per rispondere alle informazioni richieste dall’utenza sul Covid-19; sei unità profilo Coadiutore Amministrativo Esperto (cat. BS), allo scopo di fornire supporto amministrativo alle sedi vaccinali attivate; un'unità lavorativa, profilo Assistente Tecnico (cat. C), allo scopo di supportare il tecnico aziendale nella gestione e nella manutenzione delle apparecchiature biomediche e di sala operatoria, tenuto conto del sovraccarico lavorativo dovuto soprattutto all’emergenza; due unità profilo Collaboratore professionale Tecnico (cat. D), allo scopo di potenziare l’organico della Struttura Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio a causa di un incremento dell’attività svolta e da adibire in particolar modo al complesso ciclo realizzativo delle opere pubbliche; due unità profilo Collaboratore Professionale Ostetrica (cat. D), un'unità lavorativa, profilo Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D), otto unità lavorative, profilo Coadiutore Amministrativo Esperto (cat. BS); un'unità lavorativa, profilo Assistente Tecnico (cat. C) e tre profilo Collaboratore Professionale Tecnico (cat. D) con date inizio contratto diversificate e fino al 30/04/2021.

Dovendo, inoltre, ampliare l’orario di attività vaccinale presso la SC “Tutela Salute bambini Adolescenti Donne e Famiglie” dei Distretti 2 e 4 di Trieste, in relazione alla fascia d’età 0-6 anni, è stato assegnato un incremento di orario alla pediatra dott.ssa Ducapa.

Vengono poi conferiti (di durata annuale) nove incarichi provvisori di medicina generale per la continuità assistenziale: sette presso le sedi della provincia di Trieste, di cui uno a decorrere dal 1° marzo 2021; uno presso la sede di Monfalcone e uno presso la sede di Gorizia.

Le disponibilità pervenute sono state collocate per ordine di graduatoria aziendale e disponibilità espresse, tenendo conto dell’ordine di preferenza espresso in caso di posizione utile per più incarichi e dando priorità ai sensi dell’art.70 ACN alla residenza nel territorio aziendale.

Come da Protocollo d’intesa, che permette a medici titolari di assegni di ricerca per attività assistenziali da svolgere presso le Strutture Complesse a direzione universitaria, AsuGi segnala la messa a disposizione ai fini assistenziali della dott.ssa Alessia Paldino, in qualità di titolare di dottorato di ricerca con specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare fino al 31 ottobre 2023, data di conclusione del dottorato di ricerca, presso la SC Cardiologia.