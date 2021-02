AsuGi, ecco il piano per le vaccinazioni agli Over 80

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina comunica che da domani, mercoledì 10 febbraio, si aprono le agende per la prenotazione del vaccino anti Covid per la fascia di età dagli 80 anni in su. Si potrà prenotare attraverso gli sportelli Cup dell’Azienda Sanitaria, le farmacie abilitate e il servizio di call-center regionale al numero 0434-223522.

AsuGi ha identificato come sedi vaccinali per l’area giuliana l'Ospedale di Cattinara, il Maggiore, il Distretto 3 sede di Muggia, il Distretto 1 sede di Aurisina; per l’area isontina le sedi vaccinali saranno l'Ospedale San Polo di Monfalcone e il San Giovanni di Dio di Gorizia.