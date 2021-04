Asugi entra a far parte del network Mente in Rete

Asugi è entrata a far parte del network “Mente in rete”, promosso dalla A.S.L. Roma 1 che ha realizzato il Museo Laboratorio della Mente, un museo di narrazione con l’obiettivo di documentare la storia dell’istituzione manicomiale e di avviare una riflessione attorno al tema della diversità e dell’esclusione sociale.



Con la collaborazione della Società San Servolo Srl Servizi Metropolitani di Venezia ha avviato, dal 2018, il progetto “Mente in Rete”, per valorizzare in forma congiunta i patrimoni artistici e archivistici in diverse città, coinvolgendo l’Asl di Reggio Emilia, l’Asl Toscana sud-est, l’Asl Modena, la Fondazione Onlus Cerps, l’Asl. di Rieti, l’Asl Salerno, l’Asl TO3 di Collegno e Pinerolo, l’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano e l’A.S.L. Roma 1.

Lo scopo del network “Mente in Rete” è quello di valorizzare in forma congiunta i patrimoni storico-artistici, archivistici, architettonici, documentali per una maggiore divulgazione ai cittadini nel territorio locale, nazionale, europeo ed internazionale. Inoltre divulgare vicendevolmente le informazioni relative ai percorsi espositivi, al patrimonio documentale e iniziative collegate alla promozione della salute mentale, ideazione e organizzazione di convegni, programmi di ricerche, mostre temporanee, progetti editoriali, eventi, itinerari culturali ed educativi volti a far meglio conoscere il patrimonio della storia e delle storie della psichiatria italiana e della salute mentale.



Il Dipartimento di Salute Mentale Mentale (Dsm) di Asugi partecipa al progetto in quanto è internazionalmente riconosciuto come portatore di un know-how derivante dalla realizzazione pratica e dallo sviluppo della riforma, avviata da Franco Basaglia, dapprima a Gorizia e in seguito a Trieste, che ha diretto gli Ospedali Psichiatrici Provinciali di Gorizia dal 1961 al 1967 e di Trieste dal 1971 al 1978. Oggi il D.S.M. di A.S.U.G.I. è Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Ricerca e Formazione in Salute Mentale di Trieste ed è stato riconosciuto Centro Leader per lo sviluppo dei servizi di salute mentale in Europa dalla sede regionale dell’OMS (Copenhagen), come attestazione dello stato di eccellenza dei servizi del DSM anche in quanto strumento di veicolo di buone prassi, delle innovazioni e del bagaglio formativo, scientifico e storico-culturale, depositato nell’esperienza triestina sin dal 1971, e - più in generale - nella configurazione del sistema regionale dei servizi per la tutela della salute mentale.