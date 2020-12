AsuGi, ipotesi di accordo sui premi Covid

AsuGi comunica che è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali per la definizione complessiva delle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) 2020 per l'incentivazione del personale del comparto direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla pandemia, così come del personale coinvolto nelle attività di contenimento e di gestione diretta e indiretta dell'emergenza.

Le parti hanno inoltre stabilito di utilizzare una quota di risorse del Fondo Premialità per la valorizzazione di tutte le professionalità coinvolte e delle attività svolte.

"Ringrazio tutti coloro che si sono dedicati al raggiungimento di quest'accordo ed esprimo tutto il mio apprezzamento per il personale che ha lavorato incessantemente durante questa pandemia e che continua a dare il suo importante contributo per l’assistenza ai nostri cittadini con grande professionalità ed entusiasmo" dichiara il Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

“La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un motivo di grande soddisfazione, perché esprime il riconoscimento dell'importante lavoro svolto in quest’ultimo anno da tutti i professionisti coinvolti, che si sono dedicati senza sosta ad affrontare l’emergenza Covid” conclude il Direttore Generale di AsuGi Antonio Poggiana.