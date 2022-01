AsuGi, nel weekend prenotate oltre 1.200 prime dosi di vaccino

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina informa che a oggi sono disponibili, su tutto il territorio di competenza, ancora 3.688 prime dosi. Dal 15 febbraio, lo ricordiamo, per gli Over 50 è previsto l’obbligo di Green Pass rafforzato per lavoratori pubblici e privati.

Durante questo fine settimana - ricorda AsuGi - sono state prenotate 1.243 prime dosi.

Le prenotazioni potranno essere effettuate con le consuete modalità: call center regionale (0434-223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19, sabato dalle 8 alle 14); sportelli cup, farmacie abilitate e webapp.

"Da oggi i residenti a Trieste che vogliono iniziare il ciclo vaccinale anticovid possono farlo nella propria città, non occorrerà più recarsi a Gorizia o Monfalcone", commenta il consigliere regionale Walter Zalukar, Gruppo Misto. "Dopo aver portato all’attenzione dell’opinione pubblica la necessità per i triestini di dover andare nell'isontino per fare la prima dose di vaccino, qualcosa evidentemente si è mosso, ed anche in fretta, tanto che già da oggi AsuGi ha riaperto le agende per iniziare il ciclo vaccinale anche nella nostra città".

"Restano in verità ancora due categorie di persone che per fare la prima dose dovranno recarsi fuori Trieste: le Persone estremamente vulnerabili e le Persone under 60 con patologie croniche, per le quali la sede più vicina per iniziare il ciclo vaccinale risulta l’ospedale di Palmanova. Comunque pare apprezzabile aver reso più agevole la vaccinazione a quei cittadini che fin qui sono stati per vari motivi restii a vaccinarsi", conclude Zalukar.