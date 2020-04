AsuGi, news e avvisi anche in sloveno

Dopo meno di un anno dal suo restyling, il sito di ASUGI vedrà, a partire da oggi, 21 aprile, un’ulteriore novità, volta a migliorare la fruizione dei contenuti più importanti da parte dei visitatori di lingua slovena.

In particolare, gli utenti del sito potranno visualizzare le news e la sezione riguardante le variazioni di servizio, tradotte in sloveno. La scelta di ASUGI è scaturita da un’analisi dei flussi di visitatori del sito asugi.sanita.fvg.it, che ha consentito di scegliere l’opzione migliore per veicolare i contenuti agli utenti sloveni.

“Il sito di ASUGi è una realtà dinamica in costante aggiornamento, utile a veicolare informazioni importanti a tutti i cittadini, pertanto non si esclude che in futuro, compatibilmente con le risorse a disposizione, le traduzioni in sloveno possano interessare anche altre parti del sito” conclude il direttore generale di ASUGI Antonio Poggiana.