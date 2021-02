Asugi, nuove assunzioni per combattere il Covid

Asugi ha approvato nuove assunzioni per garantire la necessaria dotazione di personale ai servizi maggiormente coinvolti nell’affrontare la pandemia, sia a livello ospedaliero che territoriale.

Queste risorse concorrono a rispondere alle esigenze complessive di acquisizione di connesse all’aumento di attività registrato in diversi servizi, alla necessaria riorganizzazione degli stessi in base alle misure di sicurezza connesse alla pandemia nonché alle cessazioni di personale nel frattempo avvenute o di imminente uscita.



Si tratta di un dirigente medico in disciplina “Ortopedia e traumatologia” a tempo determinato; tre dirigenti medici in disciplina “Oftalmologia” a tempo determinato; due dirigenti medici in disciplina “Medicina fisica e riabilitativa” a tempo determinato; un dirigente architetto a tempo determinato; due operatori tecnici specializzati “Autista di ambulanza” cat. Bs a tempo determinato; due collaboratori Professionali Sanitario “Ostetrica” cat. D a tempo determinato.