AsuGi, nuove sedi per la campagna vaccinale

Per l'importante campagna vaccinale in corso, da metà marzo saranno operative nuove sedi per la somministrazione dei vaccini nell'ambito di AsuGi, così da potenziare le operazioni e rispondere ai differenti bisogni di prossimità dei cittadini.

Le nuove sedi nel dettaglio sono: a Gorizia il Palazzetto Unione Ginnastica Goriziana, per il quale il Comune contribuirà al finanziamento delle spese; a Monfalcone il Centro Anziani, concesso gratuitamente dal Comune; a Trieste la Centrale Idrodinamica in Porto Vecchio, concessa gratuitamente dal Comune.