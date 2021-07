Asugi, nuovi incarichi di Medicina generale e Pediatria

Asugi informa che, sono predisposte delle integrazioni alle graduatorie aziendali per l’anno 2021, per l’eventuale conferimento di incarichi provvisori, a tempo determinato o di sostituzione, per i Medici di Medicina Generale, Guardia Medica Turistica e Pediatri di Libera Scelta.



Requisiti specifici di ammissione all’avviso

Laurea in medicina e chirurgia; abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica; iscrizione all'Ordine dei medici; per gli incarichi di medicina generale: possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale; in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 DL 135/2018 e con i limiti e alle condizioni ivi previste, potranno inoltrare domanda anche i professionisti abilitati all'esercizio professionale, iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale; in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 11, legge 448/2001, e con i limiti ed alle condizioni ivipreviste, nonché con riferimento ad eventuali ulteriori disposizioni normative (ivi incluse le disposizioni emergenziali COVID), potranno inoltrare domanda anche i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale; per gli incarichi di pediatra di libera scelta - possesso della pecializzazione in pediatria o specializzazione equipollente; per lo svolgimento dell'attività di emergenza sanitaria territoriale è in ogni caso necessario il



Modalità e termini per la presentazione delle domande

Durata degli incarichi

Modalità di conferimento degli incarichi

relativo attestato d'idoneità ai sensi dell'art. 9 del DL 135/2018.Le domande andranno inoltrate esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: asugi@certsanita.fvg.it, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presenta avviso sul sito istituzionale aziendale. La domanda andrà anche trasmessa obbligatoriamente a medicina.convenzionata@asugi.sanita.fvg.it È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle domande pertanto non verranno inseriti in graduatoria i professionisti che si avvarranno di mezzi di trasmissione differenti. Le graduatorie aziendali integrative MMG/PLS saranno predisposte/aggiornate direttamente dall’Ufficio medicina convenzionata della S.C. Gestione del Personale con le istanze via via pervenute anche prima della scadenza del termine al fine di rendere periodicamente e tempestivamente disponibili i nominativi acquisiti per gli incarichi da conferire. Le graduatorie via via aggiornate saranno pubblicate sul sito aziendale a cura dell’Ufficio comunicazione, a cui saranno comunicate periodicamente dall’Ufficio medicina convenzionata. Il termine di trenta giorni per l’inoltro delle domande si intenderà automaticamente prorogato di volta in volta alla scadenza per eguale periodo e fino alla permanenza della pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale.Gli incarichi avranno la durata massima di 12 mesi e cesseranno anticipatamente a seguito di eventuale conferimento dell'incarico a tempo indeterminato al titolare avente diritto (in caso di incarichi provvisori conferiti nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato) oppure alla data di rientro in servizio del titolare. Qualora vi sia la necessità di prolungare l'incarico di sostituzione senza soluzione di continuità l'incarico conferito verrà automaticamente prorogato per il tempo necessario: in ogni caso la durata massima dell'incarico non potrà superare i 12 mesi.Gli incarichi verranno conferiti in tutti i casi di vacanza dei titolari o della sussistenza deipresupposti previsti dalla normativa vigente. Verranno dapprima scorse le graduatorie vigenti e, incaso di mancata acquisizione di disponibilità, si attingerà alla graduatoria di cui al presente avviso.Non si procederà al preventivo scorrimento delle graduatorie per tutti quegli incarichi in corso diassegnazione per i quali si è già proceduto al riguardo.Non potranno essere conferiti gli incarichi di cui al presente avviso:- ai medici che non abbiano i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ovveroper svolgere attività convenzionale di medicina generale con le aziende sanitarie locali;- ai medici che abbiano subito le sanzioni disciplinari di revoca/sospensione dal rapporto di cuiall'art. 30 dell'ACN e non siano decorsi i termini ivi indicati;- nei casi di incompatibilità.Il medico che attesti dichiarazioni non veritiere decadrà dalla graduatoria e dall'incarico seconferito.Le graduatorie integrative decadranno all'atto dell'entrata in vigore delle prossime graduatorie aziendali 2022. Gli incarichi eventualmente conferiti saranno svolti nelle sedi di attività del territorio dell’Azienda sanitaria Giuliano-Isontina, secondo sedi, turni ed orari all'uopo definiti dall'Azienda.

Proroga di Asugi per alcuni contratti a tempo determinato instaurati per varie fattispecie, quali attività e progetti strategici aziendali e regionali, o per la sostituzione di personale assente tuttora perdurante, oppure per la temporanea copertura di posti resisi vacanti per la cessazione dei rispettivi titolari, in assenza di graduatorie concorsuali.



Per quanto riguarda il “Comparto” sono prorogati 12 contratti di OSS; 1 contratto per Assistente Amministrativo; 1 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e 1 Terapista della Neuropsicomotricità.



Per la “Dirigenza”: prorogato il contratto di Dirigente Medico per “Anatomia Patologica” e per Dirigente Medico Specializzando “Medicina Interna”.