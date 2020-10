AsuGi, nuovi incarichi di medicina generale

L’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina informa che sono stati conferiti 21 incarichi di medicina generale convenzionati per l’assistenza primaria.

Gli incarichi così suddivisi: un professionista per l’Ambito territoriale del Comune di San Dorligo della Valle; un professionista per l’Ambito territoriale di Farra d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo, Sagrado e Villesse; un professionista per l’Ambito territoriale di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo e Turriaco (con vincolo di apertura dello studio medico a San Canzian d’Isonzo); uno per la I Circoscrizione (Altipiano Ovest); uno per la II Circoscrizione Trieste (Altipiano Est); uno per la III Circoscrizione (con vincolo nel rione di Roiano); due professionisti per la V Circoscrizione; uno per la VI Circoscrizione (con vincolo rione di Guardiella); cinque per la VII Circoscrizione (1 con vincolo nel rione di Servola e 1 con vincolo nel rione S.S.M. Inferiore); tre professionisti per l’Ambito territoriale di Monfalcone e Staranzano (2 con vincolo a Monfalcone) e tre (senza alcun vincolo di apertura).

Per quanto riguarda gli incarichi di continuità assistenziale, invece, sono stati nominati cinque professionisti.