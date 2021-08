AsuGi, nuovi incarichi di medicina generale

AsuGi comunica il conferimento di tre incarichi di Medici di Medicina Generale convenzionati per la continuità assistenziale a tempo indeterminato e 15 incarichi di Medici di Medicina Generale convenzionati per l’assistenza primaria a tempo indeterminato, di cui 11 per il territorio del comune di Trieste; uno per il territorio del comune di Muggia, con decorrenza 25.12.2021; uno per il territorio del consorzio di Farra d’Isonzo; uno per il territorio del consorzio di Doberdò del Lago; uno per il territorio del comune di San Dorligo della Valle.

Sono stati inoltre conferiti tre incarichi provvisori di continuità assistenziale, di cui due per le sedi dell’Area giuliana e uno per Gorizia.

Tutti e tre i professionisti sono inseriti nella graduatoria aziendale per la medicina generale 2021 e poiché sono in numero inferiore alle disponibilità, non vi è necessità di graduare le istanze.

I suddetti incarichi provvisori cesseranno all’atto dell’insediamento dei titolari aventi diritto, oppure potranno avere la durata massima di un anno.