AsuGi, nuovi posti letto 'non Covid'

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina comunica che da questo pomeriggio la SC Clinica Medica Covid di Cattinara viene riconvertita in reparto non Covid. I posti previsti per l’area internistica saranno 19.

La struttura ospiterà inoltre fino a 14 pazienti di area chirurgica (polidisciplinari). Saranno ricoverati pazienti non positivi, possibilmente già stabilizzati e post- intervento. La priorità sarà data a pazienti delle specialità chirurgiche.

Per eventuali pazienti chirurgici Covid, saranno ricoverati presso il reparto di Pneumologia Covid finchè non sarà possibile trasferirli nei reparti dedicati dell’ospedale Maggiore. L’organizzazione sarà vigente almeno per le prossime due settimane.