AsuGi, orari modificati per i centri vaccinali

AsuGi comunica che sabato 5 marzo il centro vaccinale di Trieste Molo IV sarà chiuso. Le persone che avevano un appuntamento fissato per sabato sono state avvisate dello spostamento, tuttavia coloro che non sono stati raggiunti telefonicamente per recapito telefonico errato o assente possono accedere liberamente nella giornata di martedì 8 marzo dalle 14 alle 16 o possono prenotare un altro appuntamento rivolgendosi agli sportelli CUP dell’Azienda Sanitaria, le farmacie abilitate e il Call Center Regionale 0434 223522.

Orari modificati, nel weekend, anche nel centro vaccinale Ente Fiera di Gorizia che sabato 5 chiuderà anticipatamente alle 17.30. La stessa cosa avverrà domenica 6 marzo per il centro vaccinale di Fincantieri a Monfalcone.

AsuGi sta contattando gli utenti prenotati dopo le 17.30 per anticipare gli appuntamenti; chi non sarà raggiunto telefonicamente, potrà presentarsi ad accesso libero nella stessa sede dell'appuntamento lo stesso giorno tra le 14 e le 17.30 o potrà prenotare un altro appuntamento rivolgendosi agli sportelli Cup dell’Azienda Sanitaria, le farmacie abilitate e il Call Center Regionale 0434-223522.